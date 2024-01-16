برلمانية لـ وزير التموين: المواطن يعاني الأمرين.. ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري البسيط يعاني الأمرين من الارتفاع غير المبرر للأسعار بجانب غياب الرقابة وبالتالى يعيش المواطن معاناة يوميا ويخرج من أزمة يدخل فى أزمة سلعة أخرى.

قائلة " نقدر جهد وزير التموين، ولكن أن ندق ناقوس الخطر بين الفساد بالوزارة وغياب مفتشي التموين.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.



كما انتقدت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب حذف وزارة التموين للمواطنين من الاستفادة من بطاقة التموين وكذلك عدم الرقابة على المخابز وأفران العيش.



وأكد النائبة أنها ذهبت لشراء سلعة معينة من محل عليه صخب غير طبيعي مشيرا إلى أن المحل يقوم بعمل دعاية ل وزارة التموين، دعاية ليه؟ عشان تشتري سلع الأول من المحل عشان تأخذ كيلو سكر فهل هذا يعقل؟