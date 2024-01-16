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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

والدها كشف الحقيقة.. سر فتاة الفندق وترديدها كلمات غريبة.. ما علاقة السحر؟

صدى البلد

تصدرت واقعة فتاة الفندق محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك وتويتر، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الـ23 أعلى أحد الفنادق بوسط البلد.


 

كثفت الجهات الأمنية تحرياتها لحل لغز انتحار الفتاة من أعلى فندق شهير بالقاهرة، وترديدها عبارات غير مفهومة باللغة الإنجليزية قبل سقوطها من الطابق الـ 23.


 

وكشف الفيديو الكلمات التي رددتها الفتاة وظهرت بوضوح وهي تقول قبل انتحارها باللغة الإنجليزية For the love of Israel "من أجل حبي لإسرائيل" مما دفعت بعض رواد مواقع التواصل لاتهامها بحبها لإسرائيل.


 

خرج والد فتاة الفندق لينفي تلك المزاعم التي اتهمتها بحبها لإسرائيل وتعاطفها معهم، حيث أوضح أنها مصابة باضطراب نفسي، وتلقت العلاج بمستشفى العباسية للأمراض العقلية.


 


 

وأدلى والد الفتاة بأقواله حول الواقعة، مؤكدًا أن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابتها، مشيراً إلى أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، حيث تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.


 

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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