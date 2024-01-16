تعرف على أماكن معارض تجارب سامسونج الجديدة

أعلنت سامسونج للإلكترونيات، افتتاح سلسلة جديدة من معارض تجارب Galaxy في مدن متعددة حول العالم، وذلك بعد إقامة فعالية Galaxy Unpacked.

وستكون هذه المساحات بمثابة واجهات عرض غامرة، لتقدم أحدث ابتكارات سامسونج Galaxy AI التي توفّر إمكانات جديدة للاتصال والإبداع والألعاب، وستتاح الفرصة للزوار في مدن بانكوك وبرشلونة وبرلين ودبي ولندن ونيويورك وباريس وسيول للتفاعل مع التطورات التي حققتها سامسونج في مجال التكنولوجيا.

أماكن معارض تجارب Galaxy

• بانكوك في الفترة من 18 يناير - 11 فبراير في لادبراو سنترال، طريق 1691 Phahonyothin، Chatuchak 10900، تايلاند

• برشلونة في الفترة من 15 فبراير - 29 فبراير في بلازا كاتالونيا، L’Eixample، 08002 برشلونة، إسبانيا

• برلين في الفترة من 17 يناير - 14 فبراير في مول برلين، Leipziger Platz 12، D-10117 برلين، ألمانيا

• دبي في الفترة من 18 يناير - 14 فبراير في دبي مول، بوليفارد محمد بن راشد، داون تاون دبي، الإمارات

• لندن في الفترة من 17 يناير - 14 فبراير في ويستفيلد وايت سيتي، 1081 Ariel Way، W12 7GF لندن، المملكة المتحدة

• سيول في الفترة من 18 يناير - 12 فبراير في تايم سكوير، 15 Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul / Shinsegae Central City, 176 Sinbanpo-ro, Seocho-gu، سيول، كوريا.