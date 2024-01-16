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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون جديدة لخدمة قطاع النقل

صدى البلد

وقّع البنك العربي مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة "أوراسكوم" للإنشاءات والتي بموجبها سيقوم البنك بتقديم التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع جديد بقيمة 4.2 مليار جنية مصري.

وهو أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة والصديقة للبيئة التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل في مصر والإسهام في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام وسائل المواصلات التقليدية. 

ومن خلال هذه الاتفاقية ستتمكن شركة "أوراسكوم" للإنشاءات من البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع "الجراند مترو" الذي يربط ما بين منطقة الجيزة والفسطاط بالإضافة إلى ربطه بالخط الأول والثاني من خطوط المترو الحالية. 

ومن المتوقع أن تستغرق مدة المشروع حوالي ست سنوات، اعتبارًا من بداية العمل على تنفيذه في عام 2023.

 

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