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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستقبل 50 طفلا يوميا.. افتتاح مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية

صدى البلد

افتتحت وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مركز علاج طيف "التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، إنه تمت متابعة  العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسعى لاستقبال 50 طفلا يوميًا، يوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال "طيف التوحد".

وتابع "عبدالغفار" أنه تم الاطلاع  على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز بداية من استقبالهم، وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات.

وقال "عبدالغفار"، إن تم الحرص  على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز، للوقوف على مدى رضائهم ، عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، حيث أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة وحسن المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

وكشف "عبدالغفار" أنه تم الاتفاق   -خلال الزيارة- على خلق فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة والسكان، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتعميم هذا النموذج داخل مراكز  التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفق الوزيران على إنشاء مركز مشترك لعلاج "طيف التوحد".

كما تابعت وزارة الصحة والسكان ، أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، ، حيث شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.

 

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