قبل رفع الجلسة.. رئيس النواب يؤكد: وزير التموين لم يقدم أي حلول

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين.

وتابع رئيس البرلمان: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحترفين.

وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل.

وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري.