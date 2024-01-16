عمرو الدرديري: أزمة بين فيتوريا وإمام عاشور في منتخب مصر

أعلن الإعلامي عمرو الدرديري، وجود أزمة بين فيتوريا وإمام عاشور بسبب تصريحات والده.

وكتب “الدرديري”، عبر حسابه الشخصي فيس بوك، "والد إمام عاشور يتسبب في أزمة بين فيتوريا وابنه بسبب التصريحات الأخيرة".

وكان والد النجم إمام عاشور انتقد تشكيل المنتخب أمام موزمبيق بسبب عدم إشراك كهربا وابنه أساسيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.