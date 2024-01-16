الجزائر الأولى إفريقيا في إنتاج بلورات الأنسولين في يوليو القادم

قال جلول مناصري مدير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بولاية باتنة، إنّ الجزائر ستكون الأولى إفريقيًا في مجال إنتاج بلورات الأنسولين، عبر بدء إنجاز مشروع المصنع في عاصمة الأوراس، وتصنيع 1500 كيلوغرام من تلك البلورات سنوياً مع ضمان نقل التكنولوجيا.

ونوّه مناصري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ بدء أشغال المصنع المذكور في غضون يوليو القادم، وسيرافقه عدة مشاريع أخرى خاصة بالإنتاج الصيدلاني.

إلى ذلك قالت المديرة التجارية لمجمع “صيدال” وحدة باتنة، حنان حوفاني، إنّ “اكتساب تكنولوجيا صناعة بلورات الأنسولين سيسمح بتحقيق استقلالية وسيادة الجزائر في إنتاج المادة الخام واستكمال سلسلة إنتاج الأنسولين بكل أشكاله”.