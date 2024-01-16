شكرا للدولة المصرية.. نقيب الصحفيين: وائل الدحدوح رمز الصمود الفلسطيني

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل وصول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة.

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" وائل الدحدوح لديه مشاكل ترتبط بآثار الإصابة التي تعرض لها، ونتواصل معه منذ فترة كي يصل إلى مصر لاستكمال العلاج".

وأضاف خالد البلشي" تواصلنا مع السلطات المصرية لتسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر لاستكمال العلاج ".

وتابع خالد البلشي:" نتوجه بالشكر والتقدير للدولة المصرية على الاستجابة على طلب النقابة لتسهيل دخول الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج ".

وأكمل خالد البلشي:" وائل الدحدوح رمز للصمود الفلسطيني ورمز للصحافة، وأثار الإصابة التي تعرض عليها تؤثر عليه".

ولفت خالد البلشي:" حصلنا على أوراق الزميل وائل الدحدوح وأرسلناها للسلطات المصرية التي قامت بتنسيق خروج وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى مصر ".