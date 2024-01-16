مشهد صادم.. تحطم طائرة على طريق سريع في تشيلي |فيديو

أكدت السلطات المحلية أن طائرة خفيفة اشتعلت فيها النيران وتحطمت على طريق سريع بوسط تشيلي، مما أدى إلى مقتل قائدها على الفور وإصابة ثلاثة أشخاص على الأرض.

وقالت المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية في تشيلي، إن “طائرة من طراز Ayres Trush S2R-T تابعة لشركة Air Andes SPA تحطمت حوالي الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي على طريق سريع بالقرب من مطار Panguilemo في مدينة تلكا أثناء قيامها بعملية إطفاء”.

وأضافت لاحقا أن الطيار، الذي كان توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية فوق الطريق السريع.

ثم اصطدمت الطائرة بأحد جناحيها بخط كهرباء عالي الجهد، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها، وشوهد سائل يتدفق من جسم الطائرة. وعندما دارت الطائرة، انفجرت وتحولت إلى كرة نارية واصطدمت مباشرة بالطريق، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في الهواء.

وأفاد موقع “Crisis 24”، بأن حركة المرور في المنطقة توقفت تمامًا، لافتا إلي أن سبب الحادث لا يزال غير واضح.