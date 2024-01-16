العاهل الأردني يلتقي وزيرة الخارجية الأسترالية

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، التي تزور الأردن حاليًّا.

وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء، أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على رفض الأردن لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدد العاهل الأردني، رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة، محذرًا من تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن الأردن يدعم جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال ، ذاكرا أنه على الجميع الالتزام بالقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إنه دون حل الدولتين ستكون المنطقة أسيرة الصراع، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".