المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين للاحتلال وتشتبك مع قوة راجلة جنوب خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية مقاومة، عن نجاح عناصرها في استهداف دبابتين للاحتلال وجرافة عسكرية والاشتباك مع قوة راجلة من جنوب مدينة خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

في سياق متصل، وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة "الأونروا" إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وأشارت إلى أن جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".