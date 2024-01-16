عمرو الليثي: الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية فرصة فريدة لتبادل الأفكار

شارك الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية المقام في العاصمة التونسية اليوم، الثلاثاء، ممثلا للاتحاد، وضم الاجتماع رؤوساء ثماني اتحادات بث دولية وذلك في مقر اتحاد الاذاعات العربية بدولة تونس.

وأضاف "الليثي"، “في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي غير المسبوق وديناميكية المشهد الإعلامي المتسارعة يصبح دورنا كاتحادات للبث، حاسماً و هاماً بشكل قاطع وأكيد.. فنحن امام أنفسنا عند تقاطع الابتكار والإبداع والمسؤولية، لتكن تلك التحديات دافعة لالتزامنا بالتناغم بشكل جماعي لضمان استمرار نجاح دورنا المنوط".

وأشار إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات، كما أنها منصة للتعاون، حيث يمكن لقوة وحدتنا أن تدفعنا إلى مستقبل يظل فيه البث قوة لإعلام شعوبنا.

وتابع “فليكن هذا الاجتماع مصدر إلهام لنا جميعا ، ومحفزا للتعاون و التكامل بيننا … مسترشدين بمبادئ الميثاق الإعلامي والالتزام المشترك بالقيم التي تحدد مهنتنا”.

وعلي جانب آخر يجري الدكتور عمرو الليثي مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة و التلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي و الاخباري ، اضافة الي توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والآسيوي.