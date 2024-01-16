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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير ألمانيا بالقاهرة: شركة "هايدلبرج ماتريالز" رائدة في صناعة الأسمنت المصرية

سفير ألمانيا بالقاهرة
سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان

 قال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، إن شركة (هايدلبرج ماتريالز) الألمانية تعد واحدة من أكبر منتجي مواد البناء في العالم ولاعبًا رائدًا في صناعة الأسمنت المصرية، وتمتلك أربعة مصانع، و1100 موظف في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن استثمارات مصنع إعادة تدوير الحرارة المهدرة في حلوان تقدر بقيمة 30 مليون دولار في أول محطة لاستعادة الحرارة المهدرة.


جاء ذلك في تصريح السفير فرانك هارتمان، اليوم /الثلاثاء/، في حفل افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير الحرارة المهدرة لشركة (هايدلبرج ماتريالز) الألمانية في حلوان.


وأضاف هارتمان، أن شركة (هايدلبرج ماتريالز) ليست مجرد شركة رائدة في أن تصبح الشركة الأكثر استدامة في مصر في قطاع الأسمنت، بل إنها واحدة من أكبر المستثمرين الألمان في البلاد، لافتا إلى أن هذه الشركة تتخذ الآن خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر خضرة، لتقليل تكاليف الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الأسمنت.


وأكد أن هذا الاستثمار "الأخضر" الجديد يعد تعبيرًا قويًا عن الالتزام والثقة المستمرة في مصر، وهذه أخبار جيدة جدا في ظل الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، حيث تحتاج البلاد إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي.

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