5 ميداليات متنوعة تحصدها طالبة بالجامعة المصرية اليابانية بالبطولة الدولية للجمباز الإيقاعي

أعلن المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور حاتم محمود حصول الطالبة مريم سليم بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات على خمس ميداليات "2 ذهبية، و2 فضية، وبرونزية"، خلال مشاركتها في البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي، والمقامة في دبي.



وأشاد رئيس الجامعة الدكتور عمرو عدلى بحصول الطالبة مريم سليم على خمس ميداليات في البطولة، وتمثيلها فى المسابقات الدولية، منوها بأن الجامعة توفر كافة الإمكانيات لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيا، وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية محليا ودوليا.



وأوضح أن الجامعة تقدم منح دراسية للتفوق العلمي والرياضي، كما تضم الجامعة عددا من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى، وصالات تدريب، فضلا عن توفر مدرببن للطلاب.

