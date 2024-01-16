محافظ أسوان يوجه الشباب والأطفال بالاستفادة من خدمات المكتبة المتنقلة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية ضرورة تحفيز الشباب والنشء والأطفال؛ لتحقيق أكبر استفادة من الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها داخل المكتبة المتنقلة والتي تم إيفادها من صندوق مكتبات مصر العامة وتستمر لمدة 10 أيام.



وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم إيفاد هذه المكتبة المتنقلة لتجوب المناطق والأحياء السكنية المختلفة بمحافظة أسوان، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة، وضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتبة مصر العامة.



من جانبها..أوضحت المشرف على مكتبة مصر العامة بأسوان سهير مكي أن المكتبة المتنقلة تضم مجموعة من الأطفال لممارسة الأنشطة المتنوعة والتي تشمل القراءة أو الأعمال اليدوية بالفوم ..إلخ.



وعلى صعيد الآخر، وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رئيس مدينة جمصة أحمد حمدي باستقبال سيارة المكتبة المتنقلة بالمدينة؛ لإتاحة الخدمات والأنشطة الثقافية لأبناء المدينة بالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة.



وقال إن المكتبة المتنقلة تسلمتها المحافظة من وزارة الثقافة لدعم وإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة لأهالينا بالمناطق التي ليس بها مكتبات، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية.



وأضاف أن المكتبة تعمل من خلال خطة عمل متكاملة لتجوب القرى والمناطق التي يصعب على أبنائها الوصول للمكتبات العامة بالمدن.



من جانبه، أوضح رئيس مدينة جمصة أنه تم استقبال سيارة المكتبة المتنقلة وإعداد وتجهيز الموقع المخصص لها بالمدينة وإعداد استقبالها للرواد وتم تذليل العقبات أمام ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها من الأنشطة الثقافية والفنية.



ووجه الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي دعمها المتواصل لإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة لأهالينا في القرى.