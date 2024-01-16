وزير إسرائيلي: من المستحيل إنهاء الحرب دون مواجهة مع حزب الله

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل إنهاء الحرب الإسرائيلية دون مواجهة في الشمال مع حزب الله.

وأضاف بن جفير خلال لقائه برؤساء مستوطنات الشمال: “بالنسبة لي، عودة سكانكم إلى ديارهم يجب أن تكون فقط عندما تمنحكم دولة إسرائيل الأمن الكامل، وهو انتصار وقرار سواء في الجنوب أو في الشمال".

وتابع: أقول لكم بوضوح، يجب أن يتغير المفهوم، سواء في الجنوب أو في الشمال ومن أجل العودة الآمنة، من المستحيل إنهاء الحرب دون قتال عدونا (حزب الله) في الشمال".

واستطرد: قبل تسعة أشهر من اندلاع الحرب، جلست في مجلس الوزراء. وقلت مرارا وتكرارا يجب مهاجمة حماس، لأنها لا تردع، ونحن بحاجة إلى القيام بإجراءات مضادة مستهدفة والذهاب إلى الحرب ضدهم".