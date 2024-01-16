عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| روما يكشف عن خليفة جوزيه مورينيو

مورينيو
مورينيو

أعلن نادي روما، اليوم الإثنين، التعاقد مع مدرب جديد لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه اليوم الثلاثاء.


وقال روما في بيان رسمي: "يعلن النادي رسميا عن التعاقد مع دانييلي دي روسي ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى 30 يونيو/حزيران 2024".

وأضاف: "بعد 18 عاما كلاعب كرة قدم للجيالوروسي، سيعود دي روسي إلى منصب المدرب وسيظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري ضد فيرونا، يوم السبت، على ملعب الأولمبيكو".

وأضاف دان وريان فريدكين، مالكي النادي "يسعدنا أن نتمكن من تسليم المسؤولية الفنية لروما إلى دانييلي دي روسي؛ لأننا نؤمن بأن القيادة والطموح اللذين ميزاه دائما يمكن أن يكونا حاسمين في متابعة الأهداف التي يرغب الفريق في تحقيقها".

وأضافا: "كنا نعرف العلاقة التي لا تنفصم وتربط دانييلي بالنادي، لكن الحماس الذي قبل به على الفور هذا التحدي للأشهر المقبلة أقنعنا بقدرته على أن يكون مرشدا للاعبين وممثلا بفخر لقيم النادي.".

ولعب دي روسي 616 مباراة مع روما، وأصبح قائدا للفريق وسجل 63 هدفا في جميع المسابقات، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

بعثة المنتخب الأولمبي تصل الإمارات للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية

المفاجآت مستمرة| الجزائر تسقط في فخ التعادل أمام أنجولا بكاس الأمم الإفريقية

عائلتي أهلاوية وهذه فرصتي لكتابة التاريخ.. قناص الأهلي الجديد يطلق تصريحات نارية

منتخب مصر يستعد لمباراة غانا في أمم أفريقيا

الأردن تكتسح ماليزيا برباعية في أمم أسيا

الإسبانية أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023

البرازيلية مارتا تفوز بجائزة خاصة بحفل THE BEST

THE BEST| ميسي يحصد جائزة فيفا لـ أفضل لاعب في العالم 2023

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ