رسميا| روما يكشف عن خليفة جوزيه مورينيو

أعلن نادي روما، اليوم الإثنين، التعاقد مع مدرب جديد لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه اليوم الثلاثاء.



وقال روما في بيان رسمي: "يعلن النادي رسميا عن التعاقد مع دانييلي دي روسي ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق الأول حتى 30 يونيو/حزيران 2024".

وأضاف: "بعد 18 عاما كلاعب كرة قدم للجيالوروسي، سيعود دي روسي إلى منصب المدرب وسيظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري ضد فيرونا، يوم السبت، على ملعب الأولمبيكو".

وأضاف دان وريان فريدكين، مالكي النادي "يسعدنا أن نتمكن من تسليم المسؤولية الفنية لروما إلى دانييلي دي روسي؛ لأننا نؤمن بأن القيادة والطموح اللذين ميزاه دائما يمكن أن يكونا حاسمين في متابعة الأهداف التي يرغب الفريق في تحقيقها".

وأضافا: "كنا نعرف العلاقة التي لا تنفصم وتربط دانييلي بالنادي، لكن الحماس الذي قبل به على الفور هذا التحدي للأشهر المقبلة أقنعنا بقدرته على أن يكون مرشدا للاعبين وممثلا بفخر لقيم النادي.".

ولعب دي روسي 616 مباراة مع روما، وأصبح قائدا للفريق وسجل 63 هدفا في جميع المسابقات، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.