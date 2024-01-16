قنا .. حظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة

أصدر محافظ قنا أشرف الداودي القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائي لنقل أي كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى وذلك عن الفترة منذ بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير في 30 مايو القادم.



من جانبه قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي - في تصريح - إن القرار نص على إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ على الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

