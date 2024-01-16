كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تسبب خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في حالة كبيرة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدق الجمهور الخبر رغم تأكيد الطرفين.

قبل الانفصال فعليا، شهدت علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي محطات مهمة على المستوى المهني، وفرقت بينهما أحداث المسلسلات التي اشتركا فيها سويا.

قدمت ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي مسلسلات ضرب نار، اللي مالوش كبير، لآخر نفس، وشهدت جميعا اندلاع قصة حب كبيرة بينهما ثم الانفصال وموت أحدهما.

في مسلسل ضرب نار بعدما انفصل كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فرقتهما الأيام والسنوات وبعد عودتهما سويا توفيت هي في الحلقة الأخيرة.

وبنفس الطريقة رحل أحمد العوضي في نهاية أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير”، وهو الأمر الذي كان سببا في خلاف مع الكاتب عمرو محمود ياسين.

تدهور علاقة ياسمين والعوضي

سأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولود جديد من أحمد العوضي “هل في نونو؟” مما أربكها بشكل كبير لكنه دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها.

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

كان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج.