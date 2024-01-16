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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية وكفرالشيخ

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالإقليم.

أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة - في بيان اليوم - أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

أوضح أن الحملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 13 قيراطًا وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات من خلال تقارير يومية على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.


وفي سياق متصل، قاد محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير، تضمنت عددًا من شوارع المدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما شدد المحافظ - في بيان اليوم - على إزالة التعديات والبناء المخالف والإشغالات بجميع شوارع مدينة مسير، فضلاً عن إزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة، ورفع مخلفات النظافة أول بأول، وتحسين الخدمات والمرافق، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، لإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم.

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