جامعة حلوان الأهلية تكشف تفاصيل الدراسة ببرنامج التصميم البيئي لراغبي الالتحاق

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انطلاق برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة، وتأتي رؤية البرنامج كالتالي:

- التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران "علوم البيئة المبنية" والجمع بين الإبداع والابتكار وتكنولوجيا البناء، والاستدامة.

وتعد رسالة البرنامج هي:

- إعداد خريج وكوادر فنية متخصصة ومميزة تتوافق وتواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات أسواق العمل، يساهم في حفظ التراث، والإبداع في تحقيق تراث المستقبل، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات المجتمعية، والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة.

ويذكر أن أهداف البرنامج الاستراتيجية هي:

–إعداد طلبة متميزين قادرين على تحمل المسؤولية وإدارة المشاريع بكفاءة، (الأعمال المعمارية) وخريجين وخبراء ومختصين في المجالات التي تتعلق بمجال العمارة والعمران.

–تخريج مهندسين على مستوى عالٍ من المهنية، والقدرة على توليف المعرفة، وإبداع وابتكار الحلول المعمارية.

–رعاية للموهوبين والمتفوقين من خلال إكساب الطلبة مهارات التفكير في مستوياتها العليا التي تمكن الطالب من تحويلها إلى تصاميم وحلول تتناسب مع متطلبات السوق المحلية والعربية والعالمية.

–تكوين شراكات مع الكليات المناظرة محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

–تبني مفهوم الاستدامة، وتكنولوجيا البناء المتوافقة.

–تنمية حرية الإبداع، وربطها بتقنيات التنفيذ المتوافقة بيئيا.