ريمون ناجي عن وصول وائل الدحدوح للقاهرة: مصر حضن للجميع

قال الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، إن وصول الزميل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر بعد جهود الدولة المصرية ليست الأولي أو الأخيرة فإن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة لخدمة القضية الفلسطينية واعتبارها الشاغل الأساسي، وليس فحسب فإنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة و لن تدخر جهداً فى سبيل التهدئة أو الإغاثة للأشقاء وسط الحصار المطبق .

وأضاف «ناجى» في تصريحات صحفية ، أن مصر على مر التاريخ حضن الجميع الحامي ومظله و ملجأ الأمان وأبدا لم تتراجع عن دورها وسط أحلك الظروف والأوقات، ولعل موقف مصر المشرف النابع من أصلها الطيب يشهد له القاصي والداني خلال أزمات الأشقاء بدول الجوار.



وأشار إلى أن وائل الدحدوح واحد من شعب اكمل يعاني أوجاع الحرب والتصفية، فإنه تعرض لعدة أزمات خلال تغطية الحرب الحالية على قطاع غزة، منها استشهاد نجله حمزة الدحدوح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسبق هذه الواقعة، استشهاد 4 من أفراد أسرة "الدحدوح" في هجوم إسرائيلي خلال شهر نوفمبر 2023.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، أننا نجدد دعوة المجتمع العربي الاصطفاف بجانب الدولة المصرية وموقفها الواضح واتخاذ تدابير من شأنها تحقيق حل الدولتين والحفاظ علي حقوق ودماء الأبرياء بأرض فلسطين المحتلة.