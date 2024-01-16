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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان توصي بسرعة تطوير شركة النحاس بالإسكندرية وتنظيم زيارة ميدانية لها

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر بشأن تدهور الوضع في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وكيفية النهوض بها وتطويرها لتواكب التطور العالمي مما يسهم في النهوض بالصناعات المعدنية.

وشهد الاجتماع استعراض النائبين محمد إسماعيل، ومنى عمر، موضوع طلبي الإحاطة، مؤكدين على أن شركة النحاس بالإسكندرية من أعرق شركات التعدين التي تعمل في درفلة النحاس ومنتجاته، وأن الشركة تعرضت خلال الفترات الماضية لخسائر كبيرة كادت أن تؤدي إلى تصفيتها، إلا أن خلال الفترة القليلة الماضية حققت الشركة بعض النجاحات أدت إلى تحقيق أرباح.

وتساءل النائبان، عن الخطة المستهدفة من قبل الشركة للتطوير وزيادة الأرباح والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلي المطالبة بقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى شركة النحاس بالإسكندرية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.

وبدوره أكد المهندس محمد السلاب، أهمية تلك الشركة، مشيرا إلي ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الصناعة للنهوض بها وبناء التنمية التى تستهدفها الدولة حاليا.

ومن جانبه عقب المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية موضحًا، إن شركة النحاس بالإسكندرية كانت تحقق خسائر خلال الفترات الماضية وكانت مديونياتها نحو 1.2 مليار جنيه، إلا انها بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية العمل والتشغيل وتحقيق الأرباح ومازالت الشركة في طور التطوير، كما تم تشكيل لجنة لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالإسراع في تشكيل اللجنة المزمع انشائها لتحديد الكميات المستهدف إنتاجها خلال الفترة القادمة مع بيان خطة تطوير الشركة وقيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى الشركة بالإسكندرية للوقوف على أعمال التطوير بها.

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