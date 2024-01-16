عمرو الليثي يعلن إطلاق وحدة التبادل البرامجي باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، عن إطلاق وحدة التبادل البرامجي و الإخباري بعدد ٦ حقائب إخبارية بالاتحاد
جاء ذلك علي هامش مشاركته علي رأس وفد رسمي بالإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية ، حيث أجري مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة و التلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي و الاخباري ، اضافة الي توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي و الاسيوي .
وتم الاتفاق علي تبادل برامجي و اخباري مع الاتحادات و كذلك إقامة ورش عمل مشتركة
وعلي جانب آخر يشارك رئيس الاتحاد في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي " و المنعقد يومي ١٧ و ١٨ يناير الجاري بتونس