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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الليثي يعلن إطلاق وحدة التبادل البرامجي باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

الإجتماع التنسيقي
الإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية

أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، عن إطلاق وحدة التبادل البرامجي و الإخباري بعدد ٦ حقائب إخبارية بالاتحاد  

جاء ذلك علي هامش مشاركته علي رأس وفد رسمي بالإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية ، حيث أجري مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة و التلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي و الاخباري ، اضافة الي توقيع  اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي و الاسيوي .

وتم الاتفاق  علي تبادل برامجي و اخباري مع الاتحادات و كذلك إقامة ورش عمل مشتركة

وعلي جانب آخر يشارك رئيس الاتحاد  في مؤتمر الإعلام العربي  تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء  الاصطناعي " و المنعقد  يومي ١٧ و ١٨ يناير الجاري    بتونس

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عمرو الليثي اتحاد اذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الاسلامي وحدة التبادل البرامجي

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