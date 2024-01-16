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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري: دخول وائل الدحدوح لتلقي العلاج بمصر موقف مشرف من الدولة

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب بموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية المشرف على استجابتهم لتسهيل دخول الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلي مصر لتلقي العلاج اللازم, موجها الشكر للقيادة السياسية علي هذا الموقف المشرف .

أوضح أبو هميلة, أن مصر دائمة الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مر التاريخ وستظل ملتزمة بذلك, كما ستظل مطالبة وساعية دوليا لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية,موضحا أن دور مصر قوي في هذه الأزمة وكاشف للمخططات الصهيونية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني والذي يرتكب جرائم حرب يومية في حق شعب غزة الصامد البطل.

وأشار أبو هميلة, إلى أن مصر لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني, ولم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وستظل تسعى لإقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني, مشيدا بدور مصر في إدخال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل الدولة المصرية .

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