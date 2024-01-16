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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل في الكونجرس الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أعلن السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، أنه سيتم إجراء تصويت مساء الثلاثاء، على قراره الداعي إلى إجراء تحقيق رسمي في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتحديدا على أساس أن المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي.

وكان ساندرز، قال في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “في الجوهر، سنصوت على سؤال بسيط للغاية: هل تؤيد سؤال وزارة الخارجية عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت باستخدام معدات أو مساعدة أمريكية في هذه الحرب؟”.

وأضاف: “هذا القرار ليس إلزاميا، إنه لا يغير المساعدات لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. إنها تطلب ببساطة من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية استخدام مساعداتنا”، مضيفا: “آمل ألا يكون من المثير للجدل أن نسأل كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية”.

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