حزب ”المصريين“ ينظم القافلة الطبية المجانية السادسة في البحر الأحمر

نظمت أمانة حزب ”المصريين“ بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من القافلة الطبية المجانية السادسة، بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وقوافل ابن البلد الخيرية، بمقر جمعية أسوان الخيرية في مدينة الغردقة، للكشف الطبي المجاني وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وتضمنت القافلة في يومها الثالث توقيع الكشف الطبي في تخصص العيون حيث قدمت «فحص قاع العين - الفحص الخارجي - مقاس النظر - نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وقال هاني عبد السميع، أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، إن القافلة الطبية السادسة المجانية دخلت يومها الثالث بعد أن بدأت من مدينة رأس غارب يوم الأحد الماضي حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 450 حالة، وتم الانتقال في اليوم الثاني لمدينة الغردقة وتحديدًا في منطقة الوحدة الصحية بالأحياء وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 250 حالة، وتم صرف كافة الأدوية اللازمة للمواطنين مجانًا.

وأضاف ”عبد السميع“، خلال تصريحات صحفية على هامش تواجد القافلة المجانية السادسة في مدينة الغردقة، أن اليوم الثالث من القافلة السادسة يأتي ضمن خطة تستمر حتى غدًا في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، فضلًا عن التزام الحزب بدوره المجتمعي تجاه المواطنين الذين يُعدوا المحرك الأساسي لجميع المبادرات السابقة والقادمة التي تتم في محافظة البحر الأحمر.

وأشار أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر أن القافلة الطبية المجانية قدمت خدماتها على مدار ثلاثة أيام بمدينتي رأس غارب والغردقة لجميع الحالات التي تواجدت داخل مقرات تمركز القافلة الطبية، مؤكدًا أن أمانة البحر الأحمر تسير وفقًا لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالحزب وأجندة فعاليتها السنوية من مبادرات تفيد المجتمع المحلى وتخدم الشارع المصري.

وثمن هاني عبد السميع في ختام تصريحاته الجهود المُضنية الذي يقوم بها قيادات محافظة البحر الأحمر في خدمة الملف الصحي، وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور، أسامة مجدى، أمين مساعد، غريب إسماعيل، أمين الشباب، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، راوية محمد، أمين التقييم والمتابعة، أبانوب مجدي، أمين التعليم، علي محمد، أمين مساعد لجنة الصحة، ولفيف من أعضاء وقيادات أمانة حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر.