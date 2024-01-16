مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجمات الحوثيين أثرت على 50 دولة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الوضع العالمي يعيش لحظات غير مسبوقة.

وأضاف سوليفان، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن “هجمات الحوثيين المدعومين من إيران تعيق الملاحة”، مشيرا إلى أن “ هجمات الحوثيين أثرت على 50 دولة”.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن، “الردع والحوار لتفادي اتساع الصراع بالمنطقة”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا نفذت اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هجمات الحوثيين على السفن تؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء.

أوضح بلينكن، في تصريحات له: “في هذه اللحظة 700 مليون شخص في العالم لا يضمنون الحصول على طعامهم غدا”.