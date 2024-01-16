نقيب المحامين يبحث مع وزير الإسكان إشكاليات التخصيص لقطع أراضٍ بالمدن الجديدة

التقى عبدالحليم علام ، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إشكاليات التخصيص لقطع الأراضي الخاصة بنقابة المحامين بالمدن الجديدة (أسيوط الجديدة – حدائق اكتوبر – دمياط – برج العرب – مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة).

وأسفر اللقاء على توجيهات من الدكتور المهندس وزير الإسكان، إلى المسؤولين بالوزارة لبحث ووضع كافة الحلول للإشكاليات الخاصة بقطع أراضي نقابة المحامين بالمدن الجديدة.

وفي ختام اللقاء توجه نقيب المحامين، بالشكر والتقدير إلى الوزير لتعاونه وسرعة استجابته.