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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الحوثيين.. قناة السويس: الشركات علقت العبور بشكل مؤقت وليس تحويلا دائما

قناة السويس
قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بالأعمال التي يقوم بها الحوثيون في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.


وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب.


وقال ربيع إن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله، مشيرا إلى أن قناة السويس هي الأكثر أمانا وسرعة وتوفير مقارنة برأس الرجاء الصالح.


واشار ربيع أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقت أطول يصل إلى 15 يوما ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين.


وأردف ربيع، أن حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول شهر يناير الجاري بنسبة 30 % في عدد السفن، 41 % من الحمولة و41 % من العائدات.


واختتم ربيع أن كل الشركات أكدت تعليق العبور في قناة السويس بشكل مؤقت لحين إشعار آخر وليس تحويل دائم.


 

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