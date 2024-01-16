"الصحفيين العرب" يثمن جهود السلطات المصرية لعلاج الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

وجه اتحاد الصحفيين العرب الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على استجابتها المشكورة ، وتمكنها من نقل الزميل وائل الدحدوح من غزة الى سيناء لتلقي العلاج اللازم الذى يحتاجه .

وتجدر الإشارة الى أن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح فقد عائلته فى ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة من قصف منزله وهدمه على رؤوس عائلته، الأمر الذى أسفر عن استشهاد زوجته وابنته ونجله وحفيده، كما تعرض وائل الدحدوح لمحاولة اغتيال بقصفه ما أسفر عن إصابته إصابات جسدية مباشرة .

الجدير بالذكر أيضاً أن حمزة وائل الدحدوح نجله الأكبر استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس جنوبي القطاع الاسبوع الماضي .

ويكرر الاتحاد العام للصحفيين العرب الشكر والإمتنان لجمهورية مصر العربية على تمكنها من إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة الى مصر .

كما أكد الاتحاد ان الصحفيين يلعبون الدور الأهم فى فضح الجرائم اليومية للعدوان الصهيوني على غزة وأهلها خاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، وإنهم مستمرون فى أداء عملهم رغم كل المخاطر لانه واجبهم الوطني والمهني والإنساني .