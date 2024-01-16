شباب الصحفيين :شكرا الدولة المصرية ..الدحدوح في مصر للعلاج

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلي اجهزه الدوله المصرية على جهودها الكبيرة في إدخال الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلي مصر للعلاج في مشهد إنساني يعكس بكل صدق واخلاص الدعم الكبير والمساندة الغير مسبوقة من المصريين قيادة وحكومة وشعبا للأشقاء في فلسطين

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: هذا الموقف النبيل ليس غريبا ولا جديدا على مصر السيسي التي تقف بقوة وعزيمة الأبطال مع القضية الفلسطينية ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن منذ سنوات عديدة

اضاف طواله: إن مصر الكبيرة بقيادتها الحكيمة الرشيدة دائما السند والقوة للأشقاء وقت الشدائد والأزمات وهذا معروف ومسجل على مر التاريخ

أشار رئيس الجبهة إلي إن مصر قدمت 82% من حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حيث قدمت أكثر من 50الف طن مواد غذائية و7الاف طن أدوية و20الف طن مياة و12الف طن خيام ومواد إعاشة و5الاف طن وقود و88سيارة إسعاف بالإضافة إلى استقبال وعبور 1300مصاب و1185 مرافق للمصابين و23 ألف فلسطيني مزدوج الجنسية و2623 مصري عالقين في القطاع وهذا يؤكد إن مصر أكبر داعم للشعب الفلسطيني والرئيس السيسي أكبر مساند للقضية الفلسطينية