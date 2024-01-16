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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: فيتوريا لازم يراجع نفسه ومنتخب مصر محظوظ بالتعادل أمام موزمبيق

فيتوريا
فيتوريا

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني محظوظ بالخروج بنتيجة التعادل خلال المباراة الأولي فى كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب الموزمبيقي وعدم الخسارة.

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وقال أيمن يونس فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لا بد أن يراجع نفسه بعد المستوى الذي ظهر عليه المنتخب أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية ولا بد أن يكون هناك تغيير فى شكل طريقة اللعب خلال مباراة غانا”.

وأضاف يونس: "منتخب مصر للأسف أقولها محظوظ بالتعادل أمام منتخب موزمبيق الذي لعب أمام مصر بشكل رائع يدل على قراءة المنافس بشكل جيد، وفيتوريا لم يعط موزمبيق القيمة الحقيقية لها.

وتابع: “مباراة منتخب مصر أمام غانا صعبة وعلى المنتخب الوطني أن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز بالثلاث نقاط”.

كأس الأمم الافريقية المنتخب

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