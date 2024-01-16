البلاشفة الجدد وصراع السلطة القضائية| الحرب السياسية في بولندا تشتعل.. ومعركة تكسير عظام بين الحاكم ورئيس الوزراء

تدور في تلك الأوقات معركة تكسير عظام بين الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس وزرائه دونالد تاسك حول الجهود المبذولة لاستعادة سيادة القانون في بولندا، وقد التقى الزعيمان البولنديان وجهاً لوجه يوم الاثنين، لكن لم يعط كلاهما أي إشارة إلى استعدادهما للتراجع في صراعهما السياسي، وقد اندلع النزاع بينهما بسبب تغيير الحكومة، حيث تحركت إدارة تاسك الجديدة بسرعة لتطهير الأشخاص المرتبطين بحكومة حزب القانون والعدالة القومي السابق، لاستعادة السيطرة على وسائل الإعلام العامة، والتراجع عن التغييرات في نظام العدالة، والذي أدى إلى صراع متعدد السنوات مع بروكسل.

فيما تحرك وزير العدل والمدعي العام في حكومة توسك، آدم بودنار، الأسبوع الماضي لاستبدال رئيس مكتب المدعي العام الوطني دون الحصول على موافقة دودا، مما دفع الرئيس إلى التنديد بتصرفات بودنار ووصفها بأنها "مثيرة للشفقة"، ويضاف إلى هذا المزيج المتقلب مصير اثنين من ساسة حزب القانون والعدالة، ماريوس كامينسكي وماسيج ويسيك، اللذين يقبعان في السجن بعد إدانتهما بإساءة استخدام السلطة، ولكن يطلق عليهما حزب القانون والعدالة لقب السجناء السياسيين.

تسمم علاقات دوائر الحكم في بولندا

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد أدت تلك الإجراءات وأمور أخرى إلى تسميم العلاقات بين دودا، وهو عضو سابق في حزب القانون والعدالة، ولا يزال يُنظر إليه على أنه مخلص للحزب، وتاسك، الذي تعهد بإعادة بولندا إلى كونها ديمقراطية ليبرالية أوروبية، ومحاكمة السياسيين ومرشحي حزب القانون والعدالة المتهمين بارتكاب مخالفات على مدى السنوات الثماني الماضية، وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في القصر الرئاسي في وارسو - حيث كان على رئيس الوزراء أن يهدأ لبضع دقائق قبل أن يسمح له برؤية دودا - قال توسك إنه يريد علاقات أفضل، لكنه كان مستعدًا للانتظار حتى الأشهر المتبقية حتى اجتماع دودا، وينتهي الفصل الأخير في عام 2025.

وقال توسك: "إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، فسنصمد هذا العام وبعد ثلاثة أشهر، سنبحث عن طرق مختلفة"، مضيفًا: "السياسة هي التفاوض والسعي إلى حل وسط بين القوى السياسي، ولكن السياسة، السياسة الجيدة، لا يمكن أن تدور حول إيجاد حل وسط بين الأكاذيب والحقيقة، والخروج على القانون والقانون"، وقال أيضًا "إنه أخبر دودا أن الرئيس كان له يد منذ عام 2015 في تدمير سيادة القانون والنظام القانوني في بولندا"، ودعا دودا في مؤتمره الصحفي إلى وقف تصعيد الصراع، لكنه قال أيضًا: "لقد ناشدت رئيس الوزراء استعادة الوضع وفقًا للقانون، وليس فقط بالقانون، بل بالدستور أيضًا".

محاكمات النيابة

ويبدوا أن النزاع على السلطة القضائية في أشده، فقد كان دودا غاضب من التغييرات التي طرأت على مكتب المدعي العام، وقال: "إقالة رئيس مكتب المدعي العام الوطني يتطلب موافقة كتابية من الرئيس، وما فعله وزير العدل ليس له أي سند قانوني ولا قيمة له"، وبالتوزاي مع تصريحات الرئيس، فقد تمرد بعض المدعين العامين ذوي الرتب الأدنى، والذين يُنظر إليهم على أنهم موالون للحكومة القديمة، ضد بودنار، والتقى دودا بهم في وقت سابق من يوم الاثنين، ولكن تاسك لم يتنازل عن شبر واحد، وأصر على أن المدعي العام الوطني داريوش بارسكي تم تعيينه بشكل غير صحيح في عام 2022، لذا ليست هناك حاجة لإقالته لأنه لم يشغل هذا المنصب رسميًا مطلقًا.

وقال توسك: "لقد أكدت فقط للرئيس أننا سنلتزم بالقانون وأحكام المحاكم والدستور، ولا مجال للتفاوض هنا، ولا يمكن أن نلتزم بالقانون قليلا أو بالدستور قليلا، وآمل أن يميل الرئيس في المستقبل إلى هذا التفسير"، وقد خاضت المحكمة الدستورية البولندية، وهي المحكمة العليا التي يُنظر إليها على أنها تخضع لسيطرة مرشحي حزب القانون والعدالة، في المعركة يوم الاثنين بإصدار مرسوم بتعليق ترشيح الحكومة لبديل بارسكي وأمرت بودنار وجميع السلطات العامة بالامتناع عن أي إجراءات تعرقل ممارسة بارسكي للحقوق والواجبات والصلاحيات، وقد أوضحت كريستينا باولوفيتش، إحدى قضاة المحكمة، وجهات نظرها في تغريدة يوم الأحد ، قائلة: "إن هدم بولندا على يد البلاشفة الجدد يتقدم".

السياسيون المسجونون

وتوضح الصحيفة الأمريكية، أن دودا غاضب أيضًا من سجن كامينسكي وواسيك، وقد أصدر عفواً عنهما في عام 2015، لكن المحكمة العليا قضت لاحقاً بأن العفو لم يكن له أي تأثير لأنه صدر قبل إدانتهما النهائية، فيما أعادت محكمة ابتدائية فتح القضية، وحكمت عليهما في ديسمبر بالسجن لمدة عامين بتهمة إساءة استخدام السلطة أثناء قيادة قضية فساد في عام 2007 تهدف إلى تدمير حزب كان شريكا في ائتلاف حزب القانون والعدالة، وقد تم القبض على الاثنين داخل قصر دودا الأسبوع الماضي وهما الآن في السجن، حيث يقولان إنهما مضربان عن الطعام، وقال دودا الأسبوع الماضي إنه بدأ إجراء عفو لإطلاق سراحهم، ولكن بدلاً من مجرد إصدار عفو آخر – والذي من شأنه أن يحررهم من السجن ولكنه يؤكد أيضًا على أنهم أدينوا بارتكاب جريمة، الأمر الذي من شأنه أن يجردهم من مقاعدهم البرلمانية – وقد تخلى دودا عنهم، وترك الأمر إلى بودنار.

فيما طلب من وزير العدل البدء في إجراء العفو، والذي يمكن أن يستغرق ما يصل إلى شهرين ولن يؤدي بالضرورة إلى نتيجة إيجابية، وفي هذه الأثناء، يريد دودا إطلاق سراحهما من السجن، لكن الحكومة تخشى أنه إذا حدث ذلك، فسوف يدعي دودا مرة أخرى أن عفوه لعام 2015 كان فعالاً وأن الاثنين لا يزالان عضوين في البرلمان، على الرغم من حكم رئيس البرلمان بإخلاء مقعديهما البرلمانيين، وقال دودا إنه دعا تاسك، بصفته رئيس بودنار، لإطلاق سراح كامينسكي وويسيك، وتتابع: "أناشد الوزير مرة أخرى، وقد وجهت أيضًا نداء شخصيًا إلى رئيس الوزراء بشأن هذه القضية اليوم للتأثير على مرؤوسيه لتحقيق ذلك”، ولكن لم تظهر الحكومة حتى الآن أي ميل للإفراج عن الزوجين، وقال توسك: "إذا قرر منح العفو، بالطبع، فيجب إطلاق سراح المعتقلين في نفس اليوم"، قبل أن يضيف انتقاداً آخر لدودا: "لقد كنت حريصاً جداً على إقناع الرئيس - دون جدوى حتى الآن، على ما أعتقد - ولكن إقناع جميع السياسيين في بولندا عمومًا بأنهم ليسوا فوق القانون، ولا يقفون بجانبه، وأننا يجب أن نكون جميعًا خاضعين للقانون بنفس الدرجة، حتى لو كانت بعض أحكامه غير مناسبة لنا".