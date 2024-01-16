رحيل مدافع الفريق.. أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بسبب الميركاتو الشتوي

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، انتقال محمد عبد الغني، نجم الزمالك إلى البنك الأهلي.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "الزمالك يعلن رحيل محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي".

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي البنك الأهلي اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأنهى مسئولو الزمالك كافة الإجراءات الخاصة ببيع محمد عبد الغني إلى نادي البنك الأهلي مساء اليوم لينتقل المدافع رسمياً إلى صفوف الأخير.

وكان عقد محمد عبد الغني ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ووافق مجلس إدارة القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.