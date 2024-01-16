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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابتعد عن السيراميك|خبيرة تكشف طريقة التخلص من الطاقة السلبية بالملح الخشن والخل

المح الخشن
المح الخشن

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إنه يمكن العلاج بالطاقة بإدخال إيجابية لجسم الإنسان وإخراج أخرى سلبية، وهذا يساعد على إعادة بناء الجسم يوميا.


أضافت الدكتورة حنان زينال، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان يجب أن يتخلى عن طاقته السلبية قبل النوم، وذلك من خلال وضع القدمين في ماء دافئ بالملح الخشن وخل لفترة بسيطة، ثم الابتعاد عن السيراميك ويفضل أن يكون بلاط أو رخام أو السير في الرمل.


ولفتت الدكتورة حنان زينال، إلى أنه بعد الانتهاء من الماء يجب أن نتنفس بعمق، مشددة على أهمية تغطية أسلاك الكهرباء في المنزل بالمعدن، قائلة: "المعدن بيسحب الكهرباء وبيدي طاقة".


وشددت الدكتورة حنان زينال، أن تنظيف المنزل والتهوية، من إحدى وسائل العلاج بالطاقة، مشيرة إلى أهمية الزراعة الطبيعية في المنزل والابتعاد على الزراعة الصناعية لإعطاء الإنسان طاقة إيجابية وليست سلبية.


 

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