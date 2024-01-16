قوي عاملة النواب توصي بحصول عمال الحرير الصناعي على مستحقاتهم

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برياسة النائب عادل عبد الفضيل؛ طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي بخصوص تأخير صرف مستحقات العاملين بشركة الحرير الصناعى بكفر الدور.

قال النائب " عبد الفضيل" : إن اللجنة أوصت في ختام مناقشتها؛ بوضع برنامج زمني لحصول العمال على مستحقاتهم، مع دراسة مقترح بخصم جزء من مرتب العمال لتدبير مستحقاتهم بصندوق التكريم.



أكدت اللجنة - بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد شاكر- دعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي بعد توقف دام لمدة ٧ سنوات لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية، وتوفير العملة الصعبة، وخاصة أن منتج الشركة له مطلب عالمي ؛ ودعمها لإعادة احياء العمل بشركة الحرير الصناعي لما يوفره من خامات تدخل في العديد من الصناعات المحلية والعالمية.