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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان الكرة الرسمية لبطولة الوحدة الودية بالإمارات بمشاركة الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة الوحدة الودية بأبو ظبي، التي يشارك فيها نادي الزمالك استعدادًا لاستئناف الموسم عقب انتهاء فترة التوقف لمشاركة منتخب مصر في بطولة إفريقيا. 


وكشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية، اليوم /الثلاثاء/، عن الكرة الرسمية للنسخة الأولى من البطولة، التي تستضيفها دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الحالي.


وأعلن رئيس الشركة المنظمة للبطولة، حازم فتوح، عن شكل الكرة الرسمية، بعد اتفاقه مع تيمبو المتخصصة لتوحيد الكرة خلال فترة البطولة، التي تجمع كلا من الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري. 


ومن المقرر أن يفتتح الزمالك البطولة بمواجهة الوحدة الإماراتي في السادسة والنصف مساء السبت /20 يناير الجاري/ باستاد آل نهيان بالإمارات.


وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم /الخميس/ المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.

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