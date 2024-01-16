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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقفة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة

إسرائيل - أرشيفية
إسرائيل - أرشيفية

نظمت مجموعات إسرائيلية مناهضة للحرب، اليوم الثلاثاء، وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو ألف إسرائيلي يتظاهرون قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس مطالبين بإسقاط الحكومة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هتف المتظاهرون، في تظاهرة قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس: “لقد فشلتم.. عودوا إلى بيوتكم!”.

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وقال منظمو الاحتجاج: “سكان مستوطنات غلاف غزة، الذين قتل أهلهم واختطفوا، وأحرقت منازلهم، خرجوا للتظاهر ضد حكومة لم تعلن مسؤوليتها بعد عن الفشل… فقد انتهت 100 يوم من السماح، حيث أثبتت الحكومة أنها لم تتعلم شيئا ، وأن الخسارة الرهيبة لا تحركها”.

تل أبيب غزة قطاع غزة

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