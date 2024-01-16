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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: دخول وائل الدحدوح لمصر استكمال لمسيرة دعم القضية الفلسطينية

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وأهالي غزة ولاسيما منذ بدء الحرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء، لافتا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف وتسير على قدم وساق في إطار ضرورة وقف الحرب الدائرة والحق الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته وإعمار ما تم تخريبه على أيدي المحتل الغاصب.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسهيل دخول الإعلامي المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، يأتي استمرارا للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء، وبخاصة الإعلامي وائل الدحدوح الذي فقد أبناءه وزوجته وعدد كبير من أهله وعانى كثيرا جراء ما أحدثه الاحتلال في غزة وبعض أراضي الدولة الفلسطينية الشقيقة.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على إحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية، وفي هذه السبيل هناك اتصالات مكثفة ومتبادلة مع كافة قادة العالم لتهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن مغبة استمرار الحرب سيدفع الجميع ضريبتها.

وأوضح أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني  الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى إقامة دولته.

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