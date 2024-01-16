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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال.. والمروحيات الإسرائيلية تهرع لانتشال القتلى والجرحى

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، استهداف ناقلة جند إسرائيلية على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، والاشتباك من مسافة صفر مع جنود كانوا حولها، موقعة إياهم بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام، أن سيارات الإسعاف والمروحيات الإسرائيلية شوهدت وهي تهرع لانتشال القتلى والجرحى.

وأكدت أنها “قصفت تجمعات القوات الإسرائيلية شرق حي التفاح بقذائف الهاون”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن استهداف دبابتين لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة الصفر.

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وقالت القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع والاشتباك مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

المقامة الفلسطينية القسام كتائب القسام حماس

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