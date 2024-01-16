نائب محافظ بني سويف يبحث تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد نائب محافظ بني سويف بلال حبش أهمية تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ اليوم /الثلاثاء/؛ لمناقشة آليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وناقش نائب المحافظ بعض الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القانون، واستعراض بعض البدائل والحلول لتذليل أية معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة للتغلب على تلك المعوقات؛ لتفعيل وتطبيق القانون.

وقال إن القانون يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.

وأشار إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أخرى قائمة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال؛ لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.