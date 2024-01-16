تعليم أسوان: إنهاء استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان محمد فؤاد الرشيدي إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2023 - 2024) تنطلق غدًا /الأربعاء/، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن 27 ألفًا و106 طلاب يؤدوا الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء داخل 303 لجان بالإدارات التعليمية الخمس.



وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة واللجان، ومديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.



وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أي شكاوى أو إزالة أية معوقات ومتابعة الموقف الامتحانى بجميع اللجان أولًا بأول.



ووجه المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، والالتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية الامتحانية والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم.