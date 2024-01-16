المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف وسط إسرائيل بصاروخ كروز

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت هدفاً حيوياً وسط إسرائيل بصاروخ كروز بعيد المدى في الأيام السابقة.

وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق، في بيان: “هاجمنا هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى في الأيام السابقة”.

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو ألف إسرائيلي يتظاهرون قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس مطالبين بإسقاط الحكومة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هتف المتظاهرون، في تظاهرة قبالة مقري الكنيست والحكومة بالقدس: “لقد فشلتم.. عودوا إلى بيوتكم!”.

وقال منظمو الاحتجاج: “سكان مستوطنات غلاف غزة، الذين قتل أهلهم واختطفوا، وأحرقت منازلهم، خرجوا للتظاهر ضد حكومة لم تعلن مسؤوليتها بعد عن الفشل… فقد انتهت 100 يوم من السماح، حيث أثبتت الحكومة أنها لم تتعلم شيئا ، وأن الخسارة الرهيبة لا تحركها”.