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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كسر عقدة الخسارة.. تصريحات مدرب منتخب بوركينا فاسو بعد الفوز على موريتانيا

مدرب منتخب بوركينا
مدرب منتخب بوركينا فاسو

أعرب هوبيرت فيلود مدرب منتخب بوركينا فاسو عن ثقته الكبيرة بقدرات فريقه على منافسة المنتخبات الكبيرة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

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وقال فيلود في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «منتخب بوركينا فاسو لا يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين مثل بقية منتخبات القارة، ولكنني أعتقد أنه بإمكاننا الفوز بلقب كأس الأمم».

أضاف المدرب الفرنسي: «المنتخب البوركينابي كان قريباً من الفوز بالكأس، ولكن للأسف لم يستطع التتويج، ونحاول أن نكسر العقدة الطويلة هذه المرة».

وقال فيلود: «نلعب في مجموعة صعبة، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة، خصوصاً أن نتائج المنتخبات الكبيرة المرشحة للقب في الجولة الأولى مثيرة للقلق». استدرك مدرب منتخب الخيول: «مرحلة المجموعات تكون صعبة، لكن إذا نجحنا في التأهل للدور الثاني فستكون الكفة متساوية بين جميع المنتخبات، وبالنسبة لي أجيد التعامل مع الأدوار الإقصائية».

واستطرد فيلود: «أنا سعيد حقاً بقيادة بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا. لقد اضطررت إلى الانتظار 14 عاماً ًللمشاركة مجدداً في هذه البطولة».

بوركينا فاسو أمم أفريقيا كوت ديفوار

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