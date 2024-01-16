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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديبالا مودعا مورينيو: شكرا يا مستر والعمل معك متعة

مورينيو
مورينيو

ودع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما، اليوم الثلاثاء، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب فريق العاصمة الإيطالية بسبب سوء النتائج.


وكتب الأرجنتيني، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام": "شكرا يا مستر! شكرا على كل شيء. العمل معك كان متعة كبيرة! شكرا على نصائحك وكل كلمة قلتها لي. أتمنى لك الأفضل، أنت وفريقك".

وكان مورينيو قد وثق في اللاعب بعدما تراجع يوفنتوس عن التجديد له وطلب ضمه إلى روما وجعله أحد أهم أعمدة الفريق العاصمي.


يذكر أن دانييلي دي روسي تولى تدريب روما خلفا لمورينيو الذي رحل بعد قضاء موسمين ونصف تقريبا على مقاعد الإدارة الفنية للفريق.

 

وسجل ديبالا 24 هدفا في 56 مباراة تحت قيادة مورينيو في روما.

ويمتلك ديبالا عقدا مع روما يمتد حتى صيف 2025، ويوجد به شرط جزائي بقيمة 13 مليون يورو للأندية خارج إيطاليا.

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