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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناميبيا تفجر المفاجأة وتفوز على تونس بأمم إفريقيا

صدى البلد

فجر منتخب ناميبيا المفاجأة الكبرى بتحقيقه الفوز على منتخب تونس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء هدف منتخب ناميبيا عن طريق ديون هوتو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ورفع منتخب نامبيا رصيده من النقاط لثلاثة نقاط متصدرا المجموعة الخامسة، وفي انتظار اللقاء الثاني في المجموعة بين مالي وجنوب إفريقيا الذي سيلعب في العاشرة مساء.

ودفع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بـ علي معلول لاعب الأهلي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ناميبيا،  ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وحقق يوسف المساكني قائد منتخب تونس رقما قياسيا في المشاركات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ووصل المساكني للبطولة رقم 8 الذي يشارك فيها مع منتخب تونس خلال تاريخ كأس أمم إفريقيا، ليعادل رقم كل من أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وريجبورت سونج قائد الكاميرون السابق، وأندري أيو نجم غانا الحالي.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول

الوسط: محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي

بينما خرج سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من قائمة تونس في المباراة.


فيما دفع كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا بالمهاجم بيتر شالوليلي في هجوم فريقه ضد تونس،

وجاء تشكيل ناميبيا كالآتي:

المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو

ويقع منتخب ناميبيا في المجوعة الخامسة مع كل من تونس وجنوب إفريقيا ومالي.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة مساء اليوم وتجمع بين جنوب إفريقيا ومالي.

 

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