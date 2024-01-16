كفاية شماتة وتلقيح.. تعليق مثير من رضوى الشربيني على طلاق العوضي وياسمين

علقت الإعلامية رضوي الشربيني علي طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وكتبت الشربيني من خلال حسابها اكس: "طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضى من أكتر الأخبار المحزنه بالنسبه لى…كفايا شماته و تلقيح ارجوكم و ربنا يعمل اللى فيه الخير ".

أعلنت الفنان ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان احمد العوضي .

وكتبت عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي انستجرام :" تم الطلاق بيني وبين احمد وبينا كل الاحترام ".

وكان احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي يصادف اليوم الثلاثاء 16 يناير.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.