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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أهلا بالبطل".. أحمد موسى: الدحدوح مطلوب للعدو الصهيوني وحاولوا اغتياله مرتين

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للكاتب الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي وصل إلى الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة لتلقي العلاج، قائلا “أهلا بك في مصر يا بطل”.

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، التحية إلى رجال المخابرات العامة المصرية على جهودهم المتواصلة.

وقال أحمد موسى، إن وائل الدحدوح مطلوب للعدو الصهيوني، وحاولوا اغتياله مرتين، وخلال الفترة الماضية استهدفوا أسرته مرتين، موضحا أن وائل الدحدوح يتحمل المعاناة رغم إصابته.

وأكد أحمد موسى، أن التقدير واجب للدولة المصرية على ما تقوم به من أجل الأشقاء في قطاع غزة، وجهودها المستمرة لخدمة القضية الفلسطينية.

وشدد أحمد موسى، على أن وائل الدحدوح شجاع ولديه موقف قوي ومدافع قوي عن القضية الفلسطينية رغم محاولات الاحتلال لكسره ولكنه لم ينكسر وظل واقفا يؤدي رسالته رغم ما واجهه من آلام وتحديات وأزمات.

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